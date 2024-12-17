Diyarbakır'da sokak köpeği feci şekilde can verdi!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden sokak köpeği feci şekilde can verdi.

Diyarbakır'da sokak köpeği feci şekilde can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:49

Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nd direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği faciaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Köpek #diyarbakır

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