Diyarbakır'da sokak köpeği feci şekilde can verdi!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden sokak köpeği feci şekilde can verdi.
Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nd direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği faciaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Köpek #diyarbakır
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