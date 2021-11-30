Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

30 Kasım 2021 Salı, 10:28

Alınan bilgiye göre, kentte yoğun sis nedeniyle sabah yapılması planlanan Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi.