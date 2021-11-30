Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.
Alınan bilgiye göre, kentte yoğun sis nedeniyle sabah yapılması planlanan Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi.
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