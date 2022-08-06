Diyarbakır’da 'üst geçidi' kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:55

Silvan-Diyarbakır yolunda 6 Ağustos Cumartesi öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen, 34 CEA 594 plakalı kamyonun sürücüsü, yolun karşısına geçerken, üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptı.

POLİS, YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kontrolden çıkan kamyon, refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada kamyonun çarptığı 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

KAMYON VİNÇLE KALDIRILDI

Polis, kaza yerindeki ilk incelemenin ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Kamyon da bölgeye sevk edilen vinçle kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.