Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:16

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:54

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.