Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
'Yüzyılın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kestikleri' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.
Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı