Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi

'Yüzyılın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kestikleri' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:16
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

 


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