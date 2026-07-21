Doğa ve kültür katlimanına depremzede isyanı: 'Kapımıza kilit mi vuracağız?'

Deprem sonrası yapılması planlanan köy evleri bu kez Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Ötençay Mahallesi’nde tartışma yarattı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, köy evleri için seçilen alanın hem bölgenin kültürel yapısını hem de geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, iktidara sert tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin “Kapımızı kilitlemek zorunda mı kalacağız?” diye kaygı duyduğunu aktaran Kara, projenin hazine arazilerine taşınmasını istedi.

“ŞEHİR SADECE BETON DEĞİLDİR’’

CHP’li Kara, şehirlerin yalnızca bina ve konutlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Bir şehir; demografik yapısıyla, kültürüyle ve geçim kaynaklarıyla bir bütündür. Hatay yeniden inşa edilirken bu bütünlük korunmalı. Yurttaşın talepleri dikkate alınmalı. Daha önce de yapılan bazı konutların Hatay’ın yaşam kültürüne uygun olmadığı yönündeki şikâyetleri dile getirmiştik. Ancak Ötençay’da köy evleri için seçilen yer, bugüne kadar yapılabilecek en yanlış tercihlerden biri oldu.’ diyerek bakanlığa sert tepki gösterdi.

‘‘İNANÇ MERKEZLERİ VE SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE’’

Ötençay’ın sıradan bir mahalle olmadığını söyleyen Kara, bölgenin hem tarihi hem de doğal değerlerine dikkat çekti:

“Bakras mevkii olarak bilinen bu bölgede Hazreti Mikdad Ziyaretgahı bulunuyor. Aynı alanda hayvancılığın yapıldığı otlaklar ve Belen’in içme suyu kaynakları var. Köy evlerinin buraya yapılması hem geçim kaynaklarına zarar verecek hem de mahalleye yoğun nüfus taşınmasına neden olacak.”dedi.

‘‘DEMOGRAFİK YAPI BOZULMAMALI’’

Kırsal mahallelerde nüfus değişiminin çok daha ağır sonuçlar doğuracağını belirten Kara, mahalle halkının endişelerini şu sözlerle aktardı:

“Ötençay gibi kırsal yerleşimlerde demografik değişim kültürel dokuyu doğrudan etkiler. İnsanlar ‘Kapımızı kilitlemek zorunda mı kalacağız?’ diye kaygı duyuyor. Köy evlerinin hazine arazilerine yapılmasını istiyorlar. Bölgede bu amaçla kullanılabilecek uygun boş alanlar da mevcut.” dedi.

‘‘VALİLİK TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR’’

Kara, mahalle sakinlerinin taleplerine rağmen iş makinelerinin temel kazısı için bölgeye gönderildiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Ötençay’da demografik ve ekonomik yapının bozulmasına izin verilmemeli. Mahallede gerginlik yaratacak adımlardan vazgeçilmeli. Köy evleri hazine arazilerine yapılmalı, yurttaşın kaygıları yok sayılmamalıdır.” İfadelerini kullandı.

Ötençay’da köy evlerinin yapılacağı alan üzerindeki tartışma büyürken, mahalle sakinleri projede ısrar edilmesi halinde hem yaşam alanlarının hem de yıllardır korudukları kültürel dokunun geri dönülmez şekilde zarar göreceğini savunuyor.