Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğadan izinsiz söktüler, 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası yediler

Doğadan izinsiz söktüler, 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası yediler

7.09.2026 15:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Doğadan izinsiz söktüler, 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası yediler

Tunceli'de doğadan izinsiz şekilde dağ sarımsağı söktükleri tespit edilen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tunceli'de doğadan izinsiz şekilde dağ sarımsağı söktükleri tespit edilen kişilere, 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabınbdan yapılan ilgili paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Tunceli'de yapılan denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde söküldüğü tespit edilen dağ sarımsaklarının, ekipler tarafından el konularak yeniden toprakla buluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biyoçeşitliliğe zarar veren 3 şahsa, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Doğal zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sahadayız."

Dünya üzerinde yalnızca Tunceli bölgesinde yetişen dağ sarımsağı, bilinçsizce toplanması, endemik ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınmıştı.

İlgili Konular: #Tunceli #dağ sarımsağı

İlgili Haberler

Doğal içeriklere yönelik ilgi artıyor: Guava araştırmaların odağında
Doğal içeriklere yönelik ilgi artıyor: Guava araştırmaların odağında Lif ve flavonoid içeriğiyle öne çıkan guava, tokluk ve yemek sonrası kan şekeri yanıtı gibi başlıklardaki potansiyel etkileri nedeniyle araştırılıyor. LifeCell Farma ise geliştirdiği guava bazlı formülle bu alana yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflediğini belirtti.
“Doğa ile Barış” sanat programı devam ediyor
“Doğa ile Barış” sanat programı devam ediyor 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında İzmir’de hayata geçirilen “Doğa ile Barış – Yaşamla Yeniden Karşılaşma” sanat programı; sergilerden atölyelere, söyleşilerden performanslara uzanan etkinliklerle sanatseverleri doğa, yaşam ve barış ekseninde buluşturmaya devam ediyor.