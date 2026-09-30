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Doğan Akın kimdir? T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?

Doğan Akın kimdir? T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?

30.09.2026 16:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Doğan Akın kimdir? T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?

T24 internet haber sitesine ilişkin kapatma kararının gündeme gelmesiyle birlikte, sitenin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın hayatı ve gazetecilik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Doğan Akın kimdir? T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?
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T24 hakkında verilen kapatma kararının ardından sitenin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır gazetecilik yapan Akın'ın mesleki geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Doğan Akın kimdir? T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?

DOĞAN AKIN KİMDİR?

Doğan Akın, 1964 yılında Ankara'da doğan Türk gazetecidir. Akın, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya başladı. 1993 yılında gazetenin Ankara haber müdürlüğüne getirildi.

1996 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Yolsuzluk Devlet Zirvesinde" başlıklı haber dizisiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü aldı.

Doğan Akın, 2009 yılında kurduğu ve internet üzerinden yayın yapan T24'ün genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

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DOĞAN AKIN'IN ÖDÜLLERİ

Doğan Akın'ın aldığı ödüller arasında 1991 yılında TGC Başarı Ödülü ve 1996 yılında TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü bulunmaktadır.

1996 yılında aldığı Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Yolsuzluk Devlet Zirvesinde" başlıklı haber dizisiyle verildi.

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