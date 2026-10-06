Doğanlar Holding'den dev hamle: Biotrend (BIOEN) payları için 1 milyar TL'lik alım kararı!

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (BIOEN) hâkim ortağı Doğanlar Holding, şirket paylarına yönelik stratejik bir yatırım kararına imza attı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu tarafından alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan karara göre Holding, Biotrend paylarından toplam 1 milyar TL’ye kadar satın alma gerçekleştirecek.

Holding'in yatırım ve portföy yönetimi anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen bu adım, grup şirketlerinin gelişimine ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline verilen stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜMEDEN DEĞER YARATMAYA UZANAN YÖNETİM YAKLAŞIMI

Büyümeyi yalnızca finansal büyüklüklerle değil, yaratılan değerin niteliği ve sürdürülebilirliğiyle birlikte ele alan Doğanlar Holding, "Büyümek başka, değer yaratarak büyümek başka" anlayışıyla hareket ediyor. Uzun vadeli başarıda sermayenin etkin kullanımını, doğru önceliklerin belirlenmesini ve finansal disiplinin korunmasını ön planda tutan firma, portföy yönetimi ile operasyonel verimliliği kararlarının merkezine yerleştiriyor.

Alınan kararı değerlendiren Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Doğanlar Holding olarak yatırımlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Biotrend’in faaliyet alanına, birikimine ve gelecekte yaratabileceği değere güveniyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı 1 milyar TL’ye kadar pay alım kararı, bu güvenimizin somut bir göstergesidir. Mevcut piyasa koşullarını dikkate alarak aldığımız bu kararda, yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmeyi önceliklendiriyoruz. Biotrend’in gelişimini desteklemeyi ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratma hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

STRATEJİK PORTFÖY YÖNETİMİ VE ENERJİ YATIRIMLARI

1972 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde temelleri atılan Doğanlar Holding; enerji, mobilya, perakende ve inşaat başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor.

Grubun çevre ve enerji teknolojileri alanındaki amiral gemisi olan Biotrend ise atık yönetimi ile yenilenebilir enerji üretimini bir araya getiren iş modeliyle öne çıkıyor. BIOEN paylarına yönelik açıklanan alım kararı, Holding'in sürdürülebilir enerji ve çevre yatırımlarına verdiği desteğin stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor.