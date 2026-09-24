Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen deprem meydana geldi. Şanlıurfa merkezli olduğu bildirilen depremin büyüklüğünü AFAD 5.4, Kandilli Rasathanesi 5.8 olarak duyurdu. Deprem Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır dahil bir çok ilde hissedildi. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı uzunluğu ve özellikleri

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğu Anadolu Fay Hattı: Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş'a kadar devam ederek Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NIN UZUNLUĞU NE KADAR?

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun uzunluğu kullanılan tanıma ve fay zonunun hangi kesimlerinin dahil edildiğine göre farklı verilebiliyor. MTA Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada Karlıova ile Hatay arasında yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilirken, bazı kamu kurumlarının raporlarında yaklaşık 580 kilometre uzunluk veriliyor.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NIN ÖZELLİKLERİ

Doğu Anadolu Fay Zonu, genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanıyor ve sol yanal doğrultu atımlı bir fay sistemi niteliği taşıyor. Fay, kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası ile batıya doğru hareket eden Anadolu bloğu arasındaki tektonik hareketlerle ilişkili.

Bilimsel çalışmalara göre DAFZ, tek ve kesintisiz bir kırık yerine farklı uzunluklardaki segmentlerden oluşan bir fay zonu. MTA Dergisi'nde söz konusu segmentlerin uzunluklarının yaklaşık 50 ila 145 kilometre arasında değiştiği belirtiliyor.

Fay zonunun son birkaç milyon yıldır aktif olduğu ve günümüzde de tektonik hareketlerin devam ettiği belirtiliyor. Çalışmalarda DAFZ için yıllık kayma hızının yaklaşık 5-8 milimetre düzeyinde olduğu ifade ediliyor.