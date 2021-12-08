Doğum gününde ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'daki kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. (21) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra metro istasyonuna ait durağın alt geçidine uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Davut Can Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğum gününde hayatını kaybeden Duman’ın kazada yaralanan arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı tespit edilirken, o ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Feci kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman’ın ’’21’’nci doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Alim O. (21), Sude D. (20), Hümeyra Eslem E. (20) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Davut Can Duman’ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Alt geçide uçan hafif ticari araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı.
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