Doğum rapor parası nasıl hesaplanır? Başvuru ve ödeme takibi...

Doğum rapor parası, doğum iznine ayrılan çalışan kadınların en çok araştırdığı ödemeler arasında yer alıyor. Analık iş göremezlik ödeneğinin tutarı, ödeme süreci ve başvuru işlemleri çalışanların çalışma durumu ile prime esas kazançlarına göre belirleniyor. İşte doğum rapor parası hesaplama, başvuru ve ödeme takibine ilişkin ayrıntılar...

DOĞUM RAPOR PARASI NEDİR? Doğum rapor parası, SGK'lı olarak çalışan ve doğum nedeniyle yasal izin kullanan annelere, bu izin süresince çalışamadıkları günler için devlet tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğidir. Bu ödenek, doğum öncesi ve sonrası toplamda 112 günlük (çoğul gebelikte 126 gün) süreyi kapsar. Temel amacı, annenin bebeğiyle ilgilenirken maddi sıkıntı yaşamamasını sağlamaktır.

DOĞUM RAPOR PARASI KİMLERE VERİLİR? Bu ödenekten yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekir: Doğumdan önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kollarından prim yatırılmış olması.

Doğumun gerçekleştiği tarihte sigortalılığın devam ediyor olması.

Doğum izni süresince işyerinde çalışmamış olmak.

Yasal izin sürelerinin (doktor raporuyla) başlamış olması.

2026 YILI DOĞUM RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR? Doğum rapor parası hesaplaması, annenin son 3 aydaki brüt kazançları üzerinden yapılır. Hesaplama yöntemi, ayaktan tedaviler için belirlenen günlük kazancın 2/3'ünün ödenmesi esasına dayanır. İşte adım adım hesaplama süreci: Son 3 ayın brüt kazancının tespiti: İznin başladığı tarihten geriye doğru gidilerek, son 3 aya ait toplam brüt kazançlar toplanır. Bu tutar içinde maaş, ikramiye, prim, yol ve yemek yardımı gibi SGK primine tabi tüm ödemeler yer alır. Günlük brüt kazancın bulunması: Toplam 3 aylık brüt kazanç, 90'a (30 gün x 3 ay) bölünerek günlük brüt kazanç hesaplanır. Günlük ödeneğin hesaplanması: Bulunan günlük brüt kazancın 2/3'ü (üçte ikisi) alınarak, annenin bir günde hak ettiği ödenek tutarı belirlenir. Toplam tutarın hesaplanması: Günlük ödenek tutarı, kullanılan toplam izin gün sayısı (normal gebelik için 112 gün) ile çarpılarak ödenecek toplam brüt rapor parası bulunur. Elde edilen bu brüt tutardan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Kalan net tutar, annenin hesabına yatırılır.

ÖRNEK HESAPLAMA SENARYOSU Aylık giydirilmiş brüt ücreti 30.000 TL olan ve asgari ücretin üzerinde maaş alan bir annenin 2026 yılında alabileceği yaklaşık doğum rapor parası, aşağıdaki hesaplama üzerinden ortaya çıkıyor: Son 3 Ay Toplam Brüt Kazanç: 90.000 TL Günlük Brüt Kazanç: 90.000 TL / 90 = 1.000 TL Günlük Ödenek: 1.000 TL x (2/3) = 666,67 TL Toplam Brüt Tutar (112 Gün İçin): 666,67 TL x 112 = 74.667,04 TL Damga Vergisi (%0,759): 74.667,04 TL x 0,00759 = 566,72 TL Net Ödenecek Tutar: 74.667,04 TL - 566,72 TL = 74.100,32 TL Not: Bu hesaplama bir örnektir ve asgari ücret gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilir. Kesin tutar SGK tarafından belirlenir.

DOĞUM RAPOR PARASI BAŞVURU SÜRECİ VE ADIMLARI Doğum rapor parası için başvurmak, diğer ödeneklere kıyasla oldukça kolay ve otomatiktir. Herhangi bir fiziki evrak hazırlamanıza veya SGK'ya dilekçe vermenize gerek yoktur. Süreç tamamen elektronik sistemler üzerinden yürür: Raporun alınması: Hamileliğin son haftalarında veya doğumun hemen ardından, doktorunuz doğum öncesi ve sonrası raporları SGK'nın elektronik sistemine işler. Bu en kritik aşamadır. Çalışmazlık bildirimi: Doğum izni başladıktan sonra, çalıştığınız işyerinin insan kaynakları veya muhasebe departmanı, SGK'nın işveren sistemi üzerinden "çalışmazlık bildirimi" yapar. Bu bildirimde, annenin izinli olduğu ve bu süre zarfında çalışmadığı belirtilir. Bu adım, ödemenin başlaması için zorunludur. Otomatik süreç: Raporun sisteme düşmesi ve işyerinin çalışmazlık bildirimini yapmasıyla birlikte, SGK'nın ilgili birimi otomatik olarak ödeme sürecini başlatır. Annenin ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmaz.