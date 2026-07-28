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Doğumuna gitmesine izin verilmemişti... Ramazan Gülten'in kızı Maya 1 yaşında: 'İyi ki doğdun güzel kızım'

Doğumuna gitmesine izin verilmemişti... Ramazan Gülten'in kızı Maya 1 yaşında: 'İyi ki doğdun güzel kızım'

28.07.2026 12:50:00
Güncellenme:
ANKA
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Doğumuna gitmesine izin verilmemişti... Ramazan Gülten'in kızı Maya 1 yaşında: 'İyi ki doğdun güzel kızım'

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, bir yaşına giren kızı Maya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, kızı Maya'nın birinci yaş günü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

Gülten, paylaşımında cezaevindeki görüşlerde kızının büyümesine tanıklık ettiğini anlatarak, eşi ve kızına seslendi.

"EN UFAK DEĞİŞİMİNİ BİLE KAÇIRMADIM"

"Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya" başlıklı paylaşımında Gülten, kızının gelişimini yalnızca kapalı ve açık görüşlerde takip edebildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu, boyunun uzamasını, uykuya dalma süreni, dişlerinin çıkmasını, emeklemeni ve yürüme provalarını bir öncekilerle kıyasladım. En ufak değişimini bile kaçırmadım."

"ANNENİ HEP GÖZETTİN"

Gülten, paylaşımında kızına hitaben şu sözlere de yer verdi:

"Geceleri anneni pek uyutmasan da bütün bunlara rağmen çok güzel büyüdün. Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım."

ATAOL BEHRAMOĞLU'NUN ŞİİRİYLE TAMAMLADI

Ramazan Gülten, paylaşımının sonunda şair Ataol Behramoğlu'nun "Çocuğum" şiirinden dizeleri de paylaşarak kızının doğum gününü kutladı.

SALACAK SALDIRISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ramazan Gülten, 2023 yılında Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapıların yıkımı sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Gülten, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yaklaşık 14 aydır cezaevinde bulunuyor.

İlgili Konular: #ibb #Ramazan Gülten

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