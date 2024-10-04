Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
Samsun’da kendisi gibi aynı hastanede doktor olan eşiyle tartışan Dr. A.B.B., damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı ve ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki Varolpark Sitesi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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