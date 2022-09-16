Doktordan rapor alamayınca güvenlik görevlilerine saldırdı

16 Eylül 2022 Cuma, 16:56

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iddiaya göre bir kişi, iki grup arasındaki çıkan kavgada yaralanınca hastaneye darp raporu almaya geldi.

Tedavisinin ardından darp raporu alan kişi, doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi. Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi.

Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi, güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı. Acil servisten çıkarılan kişi, yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı.

Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi. Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi. Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.