Doktorları bile şaşırttı: 14 aylık Göktürk'ün böbreğinden 40 taş çıkarıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:45

Fatih Satılmış, 14 aylık oğlu Göktürk'ün ateşi çıkınca hastaneye götürdü. Tetkiklerinde bebeğin böbreğinde taş olduğu belirlendi. Sonuçların ardından Satılmış, oğlu Göktürk'ü tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.

TAM 40 ADET...

Çocuk Ürolojisi Bölümü'nde ameliyat edilen Göktürk'ün sağ böbreğindeki 40 taş adet çıkartıldı. Bebek de tedavisi sonrası taburcu edildi.

Oğlunu hastaneye ilk götürdüklerinde idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenildiğini belirten Fatih Satılmış, "Tetkiklerde böbreğin taş olduğu belirlendi. Taşın ebat ve sayısının çok olması üzerine Konya Şehir Hastanesi'ne getirdik. Dr. Ali Sezer hocam ameliyat esnasında kullanacağı malzemeden, risklere kadar her şeyi bize anlattı. Çift operasyon ile taşların alınacağı söylendi. Ancak çift operasyonun oğlumuzu yıpratacağı düşünülerek 4 saat süren tek operasyonla, Göktürk'ümüzün böbreğindeki tüm taşlar temizlenmiş oldu" diye konuştu.

'TAŞLARI TEK SEFERDE ALABİLDİK'

Operasyonu yapan Opr. Dr. Ali Sezer, hasta çocukların bedenlerinin hassas olduğunu, bu nedenle minyatür cihazlar kullandığını belirterek, şöyle konuştu: