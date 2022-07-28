Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:00

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.

PROF. DR. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR KİMDİR?

25 Ekim 1961 yılında Malatya'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Teorisi ve Kantitatif Yöntemler Bölümü’nden mezun oldu. aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı’nda ise Doktora çalışmalarını tamamladı.

Hotar; 1990 yılında Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör unvanını aldı. 1998 - 2002 yılları arasında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

PROF. DR. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR'IN SİYASİ HAYATI

2002 yılında siyasete girerek Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 22, 23, 25 ve 26 dönem İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Hotar, bu süreçte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yaptı. 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

NÜKHET HOTAR EVLİ Mİ?

2003 yılında Ümit Göksel ile evlendi ve 2009'da boşandı. Bir çocuk annesidir

NÜKHET HOTAR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Hotar’ın DEÜ’nün 2019 yılı Sayıştay denetiminde, 7 enstitü ve yüksek okul yönetimine mevzuata aykırı atamalar yaptığı tespit edilmişti.

Sayıştay, 2019 denetim raporunda üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yönetici atamalarının mevzuata uygun olmadığını tespit etmişti. Ayrıca DEÜ’nün 117 milyon TL zarar uğratıldığı rapora yansımıştı.

Ayrıca Hotar'ın Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bıraktığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ Borsası örgütünün silahlı kanadından Serkan Kurtuluş Hotar’ı suçlayan ifadelerde bulunmuştu. Arjantin’de kaldığı cezaevinden “Nükhet Hotar, işlerini Kurtuluş üzerinden yönetiyordu” iddiasında bulunmuştu. Hotar bu iddiaları, Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a avukatları aracılığıyla gönderdiği e-posta ile yalanlamış, sürecin mahkemeye intikal ettiği belirtilmişti.