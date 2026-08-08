Dokuz kurşunla vurulan Zeliha’nın davasında mütalaa açıklandı: 'Olayı tasarladı'

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 11 Nisan 2025’te eski eşi Serdar Harmancı tarafından sokak ortasında dokuz kurşunla vurulan ve aylar süren tedavi sürecinin ardından yaşama tutunan Zeliha Çinibulak’a yönelik saldırıya ilişkin davanın duruşması önceki gün görüldü.

Savcılık mütalaasında, sanığın “tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep ederken dava 2 Ekim tarihine ertelendi. Öte yandan, saldırının koruma tedbirinin sona ermesinden yalnızca bir gün sonra yaşandığı kaydediliyor.

Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Özge Fındık, Arzu Sena Topuz ve Mustafa Türkdoğan takip ederken duruşma sonrası Cumhuriyet, avukat Fındık ile konuştu. Fındık, dosyanın yalnızca bir yaralama davası olarak görülemeyeceğini belirterek “Müvekkilimiz gerçekten ölümden döndü. Bu aslında bir ‘kadın cinayeti’ dosyası. Zeliha’nın hayatta kalmış olması büyük bir şans” dedi.

Fındık, ilk duruşmada sanığın haksız tahrik indirimi almaya yönelik savunmalar yaptığını ancak dosyadaki delillerin bunun aksini gösterdiğini söyledi. Fındık, “Sanık, Zeliha’yı kullandığı güzergâhta aracıyla bekliyor. Ardından silahıyla saldırıp ateş ediyor. Buna rağmen kendisini tahrik edilmiş gibi göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİ’

Savcılık mütalaasının önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Fındık, kadınlara yönelik şiddet davalarında sıkça karşılaşılan mağdur suçlayıcı savunmaların bu dosyada da gündeme getirildiğini belirtti. Fındık, “Kadını itibarsızlaştırarak, yaşam tarzını ve kişiliğini hedef alarak sanki başına gelenleri hak etmiş gibi gösteren bir yaklaşım sergilendi. Sanık da tüm savunmasını bunun üzerine kurdu. Ancak bu iddiaların somut hiçbir karşılığı yok” diye konuştu.

Çinibulak’ın saldırıdan önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını anımsatan Fındık, “Hayatta kalmaya çalışan taraf Zeliha’ydı. Hem fiziksel olarak yaşam mücadelesi verdi hem de yargılama boyunca haklarını savunmak zorunda kaldı” dedi.

Saldırının koruma kararı bittikten bir gün sonra yaşandığının altını çizen Fındık, “Bütün bunlar planlı hareket edildiğini gösteriyor. Zeliha kendisini korumak için elinden geleni yapmıştı, ancak sanık bulduğu ilk fırsatta öldürme kastıyla hareket etti” dedi. Savcılık mütalaasına katıldıklarını belirten Fındık, sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.