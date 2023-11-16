Dolandırıcılar bu sefer de ‘komiserim’ diye kandırdılar!
Trabzon’da yaşlı bir yurttaş kendisini telefonda ‘komiserim’ diyen dolandırıcıya kanarak 150 bin TL dolandırıldı.
Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki K.P. telefonla kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmeleri sonucunda hesabından 150 bin TL’yi şüphelinin hesabına yolladı.
Daha sonra aynı kişiyi telefonla arayan K.P. ulaşım sağlayamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu.
Polis ekipleri şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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