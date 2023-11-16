Dolandırıcılar bu sefer de ‘komiserim’ diye kandırdılar!

Trabzon’da yaşlı bir yurttaş kendisini telefonda ‘komiserim’ diyen dolandırıcıya kanarak 150 bin TL dolandırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:59
Dolandırıcılar bu sefer de ‘komiserim’ diye kandırdılar!
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki K.P. telefonla kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirmeleri sonucunda hesabından 150 bin TL’yi şüphelinin hesabına yolladı. 

Daha sonra aynı kişiyi telefonla arayan K.P. ulaşım sağlayamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. 

Polis ekipleri şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.


trabzon dolandırıcı

İlgili Haberler

Kendisini savcı olarak tanıttı: Lise öğrencisini dolandırdı!

Kendisini savcı olarak tanıttı: Lise öğrencisini dolandırdı!
100 milyon TL'lik vurgun... 'Sazan sarmalı' yöntemi ile böyle dolandırdı

100 milyon TL'lik vurgun... 'Sazan sarmalı' yöntemi ile böyle dolandırdı
Sivas'ta film gibi olay! Uyanık yurttaş, telefon dolandırıcısını 'dolandırdı': Ayıp ettin

Sivas'ta film gibi olay! Uyanık yurttaş, telefon dolandırıcısını 'dolandırdı': Ayıp ettin

En Çok Okunan Haberler