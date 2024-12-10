Dolandırıcılıkla suçlanıyordu... ATÜ rektör yardımcısı görevden alındı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:04

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:11

Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi.

Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur.”