'Domuz damı' tahkimatı bu kez madende değil enkazda kuruldu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:37

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 17:37

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya, Zonguldak'tan gelen madencilerin kömür kazarken göçüğü engelleyen "domuz damı" tahkimatı sayesinde kurtarıldı.

1999 DEPREMİNDE DE AYNI YÖNTEM KULLANILDI

1999 depremlerinde de 100'ü aşkın depremzedeyi sağ çıkartmayı başaran maden işçileri, "domuz damı" tahkimatlarını bu kez maden ocağında değil bina enkazlarında kurdu.

Ekip başı Sinan Durdu önderliğindeki TTK Karadon Müessesesi 4. kat ekibi, bir binanın bodrum katından ses gelmesi üzerine enkaza yöneldi. Güney Koreli arama kurtarma ekiplerinin riskli bulması nedeniyle girmediği enkaza maden işçileri girdi.

Ekip "domuz damı" diye tabir edilen yöntemle tünel açtı. Yapılan çalışmayla 90 saat sonunda 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya, 7 katlı Bereket Apartmanı'nın enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Genç kızın enkazdan sağ olarak çıkarılması ailesine büyük sevinç yaşatırken, kurtarma ekipleri için de umut oldu. Maden işçilerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.