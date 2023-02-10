'Domuz damı' tahkimatı bu kez madende değil enkazda kuruldu
Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, kömür kazarken tavan göçüğünü engellemek amacıyla kurulan "domuz damı" tahkimatını bu kez Adıyaman'da enkaz altındaki 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya'yı kurtarmak için kullandı. İşçiler, depremin 90. saatinde 8 metre tünel açarak ulaştıkları Gülsüm'ü enkazın altından kurtarmayı başardı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya, Zonguldak'tan gelen madencilerin kömür kazarken göçüğü engelleyen "domuz damı" tahkimatı sayesinde kurtarıldı.
1999 DEPREMİNDE DE AYNI YÖNTEM KULLANILDI
1999 depremlerinde de 100'ü aşkın depremzedeyi sağ çıkartmayı başaran maden işçileri, "domuz damı" tahkimatlarını bu kez maden ocağında değil bina enkazlarında kurdu.
Ekip başı Sinan Durdu
önderliğindeki TTK Karadon Müessesesi 4. kat ekibi, bir binanın bodrum katından
ses gelmesi üzerine enkaza yöneldi. Güney Koreli arama kurtarma ekiplerinin
riskli bulması nedeniyle girmediği enkaza maden işçileri girdi.
Ekip "domuz damı" diye
tabir edilen yöntemle tünel açtı. Yapılan çalışmayla 90 saat sonunda 17
yaşındaki Gülsüm Yerlikaya, 7 katlı Bereket Apartmanı'nın enkazdan sağ olarak
çıkartıldı.
Genç kızın enkazdan sağ olarak çıkarılması ailesine büyük sevinç yaşatırken, kurtarma ekipleri için de umut oldu. Maden işçilerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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