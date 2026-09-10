Domuza ateş ederken torununu vurdu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir şahıs, domuza ateş etmek isterken kazara 14 yaşındaki torununu vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarındaki Şeytan Köprüsü mevkiinde mısır tarlasında bulunan Y.B. isimli kişi, önlerine çıkan domuzlara tüfekle ateş ettiği sırada kazara yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.’yi vurdu. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi hastene morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.