'Dördüncü pik okullarda başladı'

16 Eylül 2021 Perşembe, 19:10

İzmir’de ilk iki haftada 72 sınıf karantinaya alınırken 189 öğrenci ve 29 öğretmenin Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Balıkesir’de ise 10 sınıfta, Manisa’da da 6 sınıfta eğitime ara verildi. Eğitimciler dördüncü pikin okullarda başladığını, sebep olarak da sınıflarda sosyal mesafe kuralının uygulanamaması, önlemlerin yetersiz kalması ve öğrenci servisleri ile toplu taşımada yaşanan yoğunluğu gösterdi.

Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra yeniden ders başı yapan öğrenci ve öğretmenler artan vaka sayılarından nasibini alırken pandeminin gölgesinde başlayan eğitim yeni bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 600’ün üstünde okulda vakaya rastlandığı ve söz sınıfların karantinaya alınarak yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamasının ardından tedirginlik had safhaya ulaştı. Yüksek aşılama oranı ve açıklanan düşük vaka sayıları ile ülkede öne çıkan İzmir’de de gelen rakamlar yaşanan sıkıntıyı doğruladı. Gerek okullar açılmadan önce ve sonra alınan tedbirlerin yetersiz kalması gerekse kentteki okullarda balık istifi süren eğitim neticesinde İzmir’de Eğitim-Sen tarafından yapılan ilk tespitlere göre 72 derslikte karantina uygulaması nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okullarda eğitim gören öğrencilerin diğer okullara dağıtılması ve ikili eğitime geçilmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk özellikle İzmir’de vaka sayılarını tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi oldu.

KESK Eğitim-Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şuayip Vayiç, “Okulların açıldığı günden bu yana değişen hiçbir şey yok. Sınıflarda fiziksel mesafeye uyulamıyor. Şu anki durum itibarıyla sınıflarda bu yoğunluk varken zaten uygulanması da mümkün değil. Ortak kullanım alanları halen tehlikeli. Sınıflarda balık istifi eğitim yapılıyor. Okul servisleri ve toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor. Korkulan dördüncü pik okullarda başladı. Her gün yeni vakalar ve karantina uygulaması başlatılan sınıflarla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Okullar kaderlerine terk edilmiş durumda. Okul yönetimleri çaresiz, hijyen malzemesi alabilmek için velilerden para toplamak durumunda kalıyor. Şu anda elimizde sadece dezenfektan ve maske var. Okullarda başka hiçbir somut önlem yok. Sırf okulları kapatmayacağız diye söz verdikleri için kapatmıyorlar. Durum iyiye gitmiyor” şeklinde konuştu.