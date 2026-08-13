Doruk Madencilik işçileri Enerji Bakanlığı'nın önünde: Görüşme talep edildi

Doruk Madencilik işçileri, ihbar tazminatı ve alacakları için mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye Maden İş üyesi işçiler, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız ile görüşerek ödemelerin bir kısmının bugün tamamının bir hafta içinde ödeneceği sözünü basın karşısında aldı.

Bağımsız Maden-İş üyeleri ise Enerji Bakanlığı'nın önünde toplanarak Bakanlık'tan görüşme talep etti.

''2 AYDIR 'BUGÜN' ÖDÜYOR''

Bağımsız Maden İşçileri Genel Başkanı Gökay Çayır, işçilerin Sebahattin Yıldız'ın verdiği söze güvenmediklerini bildirerek şunları söyledi:

''Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sebahattin Yıldız bugün bizim sarı sendika dediğimiz sendikayla birlikte söz veriyor. 'İşçilerin maaşını ödeyeceğiz' diyor. Biz buna inanmıyoruz. Sebahattin bey, 2 aydır 'bugün ödeyeceğiz' diyor. Sürekli Sebahattin beye konuşmak istemiyoruz. Sebahattin beye konuşuyoruz. Gidiyor devlet garantisinde kredi çekiyor. En iyisi şudur maden sektöründe bu arkadaş yürümüyor. Yanına da sendika almış. Geldiğimiz nokta bizim Enerji Bakanlığı'ndan başka görüşme seçeneğimiz yok. Biz Sebahattin bey ile artık görüşmeyeceğiz.''

''BAĞIMSIZ MADEN-İŞ SİYASETEN BARAJ ALTI BIRAKILDI''

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Biz 27 Temmuz'da Çalışma Bakanlığı tarafından yine bu ilişkiler aracılığıyla 360 kişi üstünde olmamıza rağmen barajın altında bırakıldık siyasi tercihle. Başka sendikalar geçirildi, Bağımsız Maden-İş bu mücadeleci tarzı nedeniyle Bağımsız Maden-İş siyaseten baraj altı bırakıldı, dava açtık.

Bakan yardımcısı arayan milletvekillerine 'yetkili sendikayla görüşürüz' diyor. O da yalan. Şimdi sen Türkiye Maden-İş'le toplu iş sözleşmesi mi yapıyorsun Enerji Bakanlığında? Senin bir alakan yok! E bu Türkiye Maden-İş'in Doruk Madencilikte de çoğunluğu yok, çoğunluk biziz. Ezici bir şekilde biz çoğunluğuz. Elazığ'da da çoğunluk biziz, muhatap biziz.

''GÖRÜŞMEK İSTEMİYORLAR, KİBİRLİLER!''

Ama Sayın Bakanı, Bakan Yardımcısı bu görüşmeden imtina ediyorlar. Neden? İşte Gökay Başkan esmer bir arkadaş. Arkadaşlar esmerler, yanmışlar güneşte, kömürde... Yoksullar, zenciler... Görüşmek istemiyorlar, kibirliler!''