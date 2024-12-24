‘Dosyamızı ayırmayın’

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyici organı olarak ileri sürülen “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin 3 bin yurttaşın yaralanması suçundan yargılandıkları davada, Yargıtay’ın Genelkurmay Çatı davasını kısmen onayıp kısmen onamaması gerekçesiyle Yargıtay kararlarının beklenmesine karar verildi.

‘Dosyamızı ayırmayın’
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Savcı, bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasını istemesi üzerine sanıklar dava nedeniyle icra davalarının çok fazla olduğunu belirterek davadan ayrılmak istemediklerini açıkladı. 

Sanıklardan eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı konuşmasında, “Mahkeme başkanlarımız yargıtay üyesi yapılıyor. Beni bu davadan ayırmayın, yönetici kalmak istiyorum. Çünkü 120’inin üzerinde haciz davam var. Suçluyum, beni cezalandırın” dedi. 

Verilen aranın ardından ifadeler tamamlandı. Mahkeme heyeti, 14 sanığın dosyasının ayrılması, sanıkların hazır edilmesi, asli faillerin yargılandığı davaların sonucunun beklenmesi kararlarını alarak duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.


Etiketler: #fetö

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