Dosyanın ‘kayıkçı kavgası’ olacağını söyleyen Özel, ‘Melih Gökçek kaçarsa ne olacak’ diye sordu: Tutuklu yargılayacaksın

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Gökçek ailesine ilişkin soruşturma hakında “Mış gibi yaparlar. ‘O dosya zaten soruşturulmuştu, yoktu bir şey’ deyip üstünü kapatırlar” dedi. Seçimlere ilişkin, “10 puan farkla bu seçimi almak lazım. Lamı cimi yok” diyen Özel, “Ekrem ve Mansur başkan, Erdoğan’ı ilk turda yenecek potansiyeldeler. Kendimle ilgili bir cumhurbaşkanı adaylığı hevesim asla yok” ifadelerini kullandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasında Sözcü TV’nin canlı yayınına katıldı. Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Özel; mutlak butlan ve yeni çözüm süreçlerini, seçimleri ve eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek soruşturmasına ilişkin konuştu.

CHP’de mahkeme kararı ile yönetimin değiştirilmesi sürecine ilişkin Özel, “İktidarın işine gelmiyor diye ana muhalefet partisinin yönetimi yargı eliyle değiştirildi. Dört kez üst üste seçilmiş genel başkan yok sayıldı. Seçilmemiş birisi partinin başına getirilmeye çalışıldı. Hukuki mücadele verdik. Millet ‘Sen yola düşeceksin, biz arkandan yürüyeceğiz’ dedi. Kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan, kurulduğu gün anketlerde birinci çıkan başka bir parti yok” dedi.

YENİ Parti’nin üye sayısının yaklaşık 620 bin olduğunu ifade eden Özel, “Bağış olarak rekorlar kırıyoruz. 539 milyon, artı üyelik aidatları. ‘Biz sana otobüs de bina da alacağız’ diyen teyzelerin rızasını aldık, Hazinenin peşinde değiliz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın “terörsüz Türkiye” ismini verdiği süreci de değerlendiren Özel, “Bir terör örgütü ‘Silah bırakacağım’ diyor. Meclis’te komisyon kurulmuş. Bu kanun çıktığı takdirde terör bitecek. Devleti yönetmeye talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra... Bu ihtimali Türkiye’ye ıskalattıramayız” diye konuştu.

‘POTANSİYEL YÜZDE 65’

Partisinin oy potansiyeline ilişkin ise Özel, “‘Kesin oy veririm’, ‘Veririm’, ‘Verebilirim’in toplamı yüzde 65’lere kadar çıkıyor. Geçmişte en çok itiraz edilen ikinci parti iken şimdi en az itiraz edilen parti olmuş durumda” vurgusu yaptı. Özel, bir sonraki seçimlere ilişkin “Bırakırlarsa Ekrem ve Mansur başkan ilk turda Erdoğan’ı yeniyor anketlere göre” ifadelerini kullandı.

Özel’in AKP’li Melih Gökçek’in “yurtdışındaki şirketlere para aktarıldığı” iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmasına yorumu ise şu oldu:

“Burada kayıkçı kavgası olur. Mış gibi yaparlar. ‘O dosya zaten soruşturulmuştu, yoktu bir şey’ deyip üstünü kapatırlar. Melih Gökçek hakkında geçtiğimiz beş yılda Mansur Yavaş 96 yolsuzluk dosyasını tüm kanıtlarıyla suç duyurusu haline getirip savcılığa yollarken ‘Koş yetiş’ dediler, Süleyman Soylu geldi araya girdi. 96 dosyayı aldı, üstüne oturdu kalkmadı. O dosyaların bir tanesinin bir yaprağı açılmadı. Şimdi ne oldu? Murat Ağırel gitmiş Almanya’da tapusuyla falan Melih Gökçek’in işte çocuğunun, gelininin üzerine malikaneleri bilmem neleri bulmuş, ortaya koymuş. Toplumsal bir infial yükselince diyorlar ki ‘Biz bu dosyadan soruşturma açıyoruz’. Melih Gökçek’e, ‘Melih Bey bir maniniz yoksa cuma günü öğleden sonra saat 16.00 gibi ifade vermeye çağırıyoruz sizi’ diyorlar. Bu mu eşit adalet? Madem bu devlet herkese eşit davranıyorsa Melih Bey’in de kapısına sabah 05.00’te 300 tane polisle gideceksin. Melih Gökçek’i de bir tutuklu yargılayacaksın. Niye Ekrem İmamoğlu ya da herhangi birisi şüpheliyken şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmıyor da polis tarafından gözaltı kararıyla götürülüyor, kaçma şüphesi varmış diye. Melih Gökçek bugün bu aralarda kaçarsa ne olacak? Kaçmaz da ona gerekli garanti verilmiştir. Murat Ağırel’in gazetecilik başarısıyla artık Ağrı Dağı gibi çıkmış gerçek ortaya, o soruyu sorup şüpheli sıfatıyla, ‘Gelir misin, evine döner misin?’ Bu nedir ya?”

‘YARDIMCININ ADI BELLİ’

Yarın yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine ilişkin ise Özel, “Adalet Bakanı, adalet bakan yardımcıları, AKP’nin belediye meclis seçiminin sonucuna etki etmek için görevlerini, yetkilerini, ‘Terörle suçlanan birisini getirip affedeceğiz, yeter ki sen bize oy ver’ diyecek noktada mı? Kişi masumdur, değildir, suçludur, bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Adam 40 kişinin içinde ‘Kusura bakmayın’ Çünkü AKP’ye oy. ‘Partiyi ben sattım, evladım için yaptım’ diye konuşuyor. Konuşanın adı belli, adalet bakan yardımcısının adı belli” dedi.

‘İKTİDAR PLANININ PARÇASI’

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bir hafta içinde iki kere tokalaşmalarına yönelik eleştirilere yanıt veren Özel, “Özel’in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa’ya asker kaçağı demek aynı şey. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı. Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Tayyip Erdoğan’a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular” dedi.