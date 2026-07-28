Dövmede hijyen ihmali ciddi hastalıklara yol açabilir: 'Yaz ayları dövme için uygun değil'

Yaz aylarında dövme ve piercing yaptırmayı tercih edenlerin sayısı artıyor. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalar enfeksiyon, alerjik reaksiyon ve kalıcı cilt sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, işlem öncesi hijyen koşulları ve işlem sonrası bakımın sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın, dövme yapılacak merkezlerin belediyeler ve il/ ilçe sağlık müdürlükleri tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yalçın, “Sağlık müdürlükleri tarafından ortamın temizliği, havalandırması, aletlerin sterilizasyonu, kullanılan iğnelerin hijyenik açıdan uygunluğu, boyaların sağlık açısından uygunluğu teftiş edilir. Ayrıca yasal olarak dövme yapan merkezlerin çalışanlarının Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinde belirtildiği üzere hijyen eğitim belgesi sahibi olması gerekiyor. Dövme yapan bir merkez uygunluk belgelerini sunmakla yükümlü. Bu belgeler ve denetleme raporları işlem öncesinde talep edilmeli” dedi.

‘KIRMIZI RENK ALERJİ YAPIYOR’

Uygun hijyenik önlemler alınmadan yapılan işlemler sonucunda enfeksiyonların meydana gelebileceğini söyleyen Yalçın, “Uygun şekilde ve zamanında tedavi edilmezse abse oluşumu, yumuşak doku enfeksiyonuna ilerleme ve ciddi iz gelişimi olabilir. Daha da önemlisi hijyen kurallarına uyulmayan merkezlerde HPV enfeksiyonları yani siğil gelişimi, ve daha da tehlikeli olan HIV bulaşı meydana gelebilir” uyarısında bulundu.

Karşılaşılan başka bir sorunun alerjik reaksiyon olduğunu ifade eden Yalçın, “Bu işlemden hemen sonra ya da yıllar içinde meydana gelebilir. Özellikle kırmızı renge karşı bazı kişilerde önemli alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Boya vücutta durduğu için bunların tedavisi de başarılı olmuyor” diye ekledi.

‘DÖVMEK SİLDİRMEK ÇOK ZOR’

Yalçın dövme sildirme durumunda oluşabilecek zorlukları şöyle sıraladı:

“Gençler dövmeleri kolayca sildirebileceklerini düşünebilir. Halbuki dövmenin tam olarak silinmesi çok zor. Özellikle de çok renkli olan dövmelerin tam olarak silinmesi neredeyse mümkün değil. Gençlerin bu konuda bilgi sahibi olması ve bilinçlendirilmesi çok önemli.”

Yalçın, dövme yaptırmadan önce kullanılacak mürekkeplerle yapılacak bir alerji yama testinin erken alerji gelişip gelişmeyeceği hakkında bilgi verebileceğini belirtti. Yalçın ayrıca testin normal çıkmasının da kesin olarak alerji olmayacağı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

‘GÜNEŞTEN KORUNULMALI’

Dövme yapıldıktan sonraki ilk 1 hafta enfeksiyonlardan korunulması gerektiğine değinen Yalçın, “Dövme yapılan bölgeye antibiyotikli kremler uygulanmalı ve temiz tutulmalı. İyileşme sürecinde kaşıntı olabilir. Kaşımamalı ve iyi bir şekilde nemlendirilmeli. Güneş maruziyeti mutlaka engellenmeli. Dövme yapılan bölge tam olarak iyileştikten sonra bile aylarca bu bölgenin güneşten koruyucular ve giysilerle korunması gerekli” dedi.

Dövme yapıldıktan sonra 1-2 ay süre ile havuz, deniz, sauna gibi faaliyetlerin yapılmaması gerektiğini belirten Yalçın, yaz aylarının dövme işlemi için uygun aylar olmadığını söyledi. Yalçın aynı uyarıların piercing yapılan bölge için de geçerli olduğunu aktardı.

‘SEDEF HASTALARI TETİKLENEBİLİR’

Bazı cilt hastalıklarına sahip olmanın dövme açısından riskli olabileceğini söyleyen Yalçın, “Sedef hastalarında dövme alanlarında hastalık tetiklenir. Egzama hastalarında da deri bariyeri kolay bozulabildiği için normalden fazla bir reaksiyon oluşabilir ve bu da dövmeyi bozar. Vitiligo denilen cildin pigment kaybettiği hastalıkta dövme yapılması o bölgede vitiligo lezyonlarının çıkmasını tetikleyebilir. Diğer taraftan diyabet gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklarda dövme yapılması işlem bölgesinde enfeksiyon riskinin artırır” ifadelerini kullandı.