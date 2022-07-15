Dr. Şen: Vakalar ve ölüm sayıları artacak

Dr. Şen: Vakalar ve ölüm sayıları artacak
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Serkan Şen, "TÜİK iki yıldır ölüm istatistiklerini yayımlamıyor. Pandeminin yönetilemediğinin kanıtı, açıklanmayan verilerdir. Ölüm oranları açıklanmalı." dedi.
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Serkan Şen, Covid-19 pandemisinin geldiği nokta ve artan vaka sayılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altıncı pik başladı Dr. Şen, salgının bittiği yönünde oluşan algının vaka sayılarına etki ettiğini ifade ederek “Türkiye’de Covid-19’un 6. piki başladı. Vaka sayıları önceki haftalarla karşılaştırıldığında üç dört kat arttı. Şeffaf bilgi, mevcut durumu gösterecek test politikası olmadığı için kesin bilgi veremiyoruz. Fakat bayramdan sonra hastaneye yatışlarda ve ölüm sayılarında bu artışı göreceğiz gibi. Aile sağlığı merkezi çalışanlarında duyduğumuz kadarıyla Covid-19 vaka sayılarında artış var. Bunda toplumda salgının bittiği algısı yaratan bakanlık açıklamaları etkili. Bir kez daha şeffaf bilgi talebimizi yineliyoruz. Bilgi olmadan salgını yönetmemiz mümkün değil. TÜİK iki yıldır ölüm istatistiklerini açıklayamıyor. Pandeminin yönetilemediğinin en kesin kanıtı açıklanmayan verilerdir” diye konuştu.
Salgında zorlu bir sürecin kapıya dayandığına vurgu yapan Dr. Şen şunları söyledi:
“Mevcut aşılardan kaçan yeni bir Covid-19 türünün ortaya çıkmamasını umut ediyoruz. Böyle bir ihtimalde kapalı alan kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında yeni pikler görebiliriz. Aşılama fiilen durma noktasındadır. Aile sağlığı merkezlerinde aşı randevusu açılsa da aşı olmaya gelen kimse olmuyor. Sağlık Bakanlığı kış öncesi çocukların da olduğu popülasyon için gerçek bir aşı seferberliği başlatmak zorundadır.”
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın