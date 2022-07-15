Dr. Şen: Vakalar ve ölüm sayıları artacak

15 Temmuz 2022 Cuma, 06:17

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Serkan Şen, Covid-19 pandemisinin geldiği nokta ve artan vaka sayılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altıncı pik başladı Dr. Şen, salgının bittiği yönünde oluşan algının vaka sayılarına etki ettiğini ifade ederek “Türkiye’de Covid-19’un 6. piki başladı. Vaka sayıları önceki haftalarla karşılaştırıldığında üç dört kat arttı. Şeffaf bilgi, mevcut durumu gösterecek test politikası olmadığı için kesin bilgi veremiyoruz. Fakat bayramdan sonra hastaneye yatışlarda ve ölüm sayılarında bu artışı göreceğiz gibi. Aile sağlığı merkezi çalışanlarında duyduğumuz kadarıyla Covid-19 vaka sayılarında artış var. Bunda toplumda salgının bittiği algısı yaratan bakanlık açıklamaları etkili. Bir kez daha şeffaf bilgi talebimizi yineliyoruz. Bilgi olmadan salgını yönetmemiz mümkün değil. TÜİK iki yıldır ölüm istatistiklerini açıklayamıyor. Pandeminin yönetilemediğinin en kesin kanıtı açıklanmayan verilerdir” diye konuştu.

Salgında zorlu bir sürecin kapıya dayandığına vurgu yapan Dr. Şen şunları söyledi:

“Mevcut aşılardan kaçan yeni bir Covid-19 türünün ortaya çıkmamasını umut ediyoruz. Böyle bir ihtimalde kapalı alan kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında yeni pikler görebiliriz. Aşılama fiilen durma noktasındadır. Aile sağlığı merkezlerinde aşı randevusu açılsa da aşı olmaya gelen kimse olmuyor. Sağlık Bakanlığı kış öncesi çocukların da olduğu popülasyon için gerçek bir aşı seferberliği başlatmak zorundadır.”