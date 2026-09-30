'Drift' tartışmasında polise saldırı: 4 kişi tutuklandı

Keçiören'e bağlı Hisar Mahallesi’nde 28 Eylül’de meydana gelen olayda, polis memuru İ.U. ile ’drift’ atan sürücü ve onun yanındaki arkadaşları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine taşla saldırıya uğrayan İ.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis memuru İ.U. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis İ.U.’nun kendisini korumak için tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği, saldırıya uğradığı taşın da muhafaza altına alındığı belirtildi.