DSÖ'den 'takviye doz' tavsiyesi: Desteklemeye devam ediyoruz

09 Aralık 2021 Perşembe, 16:01

Birçok ülke, yaşlılara ve sağlık sorunları olan kişilere takviye doz aşı yapıyor ancak daha bulaşıcı Omicron varyantına yönelik endişeler, bazı ülkeleri bu aşıları daha fazla kişiyi aşılamak için kullanmaya yönlendirdi.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda aşılama oranları son derecede düşük seviyedeyken, WHO son aylarda takviye doz aşı yerine ilk dozların uygulanmasının öncelik olması gerektiğini açıklamıştı.

WHO'nun tavsiyesi, bağışıklama konusundaki Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) Salı günü takviye doz aşılara olan ihtiyacı değerlendirmek için toplantı düzenlemesinin ardından geldi.

Veriler orta yaşı geçmiş ve sağlık sorunları olan kişilerde ciddi hastalıklara karşı bağışıklığın azaldığını gösterse de, SAGE başkanı Alejandro Cravioto, aşıların en az altı ay boyunca ciddi hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağladığını söyledi.

Cravioto, "Şu an için (aşıların) dağıtımında eşit olunması gerektiğini ve üçüncü doz aşı olunmasını desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

WHO yöneticileri bugün yaptıkları açıklamada inaktif aşıların ismini belirtmedi. WHO Ekim ayında, Sinopharm ve Sinovac aşısı olan 60 yaş üstü kişilerin bir doz aşı daha olmalarını tavsiye etmişti.

Cravioto, Johnson & Johnson aşısının tek dozunun hala etkili olduğunu, ancak şirketin iki doz kullanarak yaptığı klinik deneylerden elde edilen verilerin, daha fazla aşı yaptırmanın faydasını açıkça gösterdiğini söyledi.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da dahil olmak üzere bazı ülkeler, daha bulaşıcı koronavirüs varyantlarına karşı etkili olamayabilecekleri endişesiyle Çin aşıları olanlara takviye doz aşı uyguluyor.

WHO aşı direktörü Kate O'Brien, koronavirüsün Omicron varyantıyla mücadele için varlıklı ülkelerin yeniden koronavirüs aşılarını stoklamaya başlayabileceğini açıkladı.