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Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 kişi yaralandı

Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 kişi yaralandı

13.09.2026 09:52:00
Güncellenme:
DHA
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Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 kişi yaralandı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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