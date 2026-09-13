Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 kişi yaralandı

Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.