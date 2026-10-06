Düğün günü 'Yapamayacağım' deyip gelmedi: Yargıtay’dan dikkat çeken karar

İstanbul’da evlenme kararı alan çift, düğün tarihi olarak 26 Temmuz 2020’yi belirledi.

Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde, erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma yaşandı.

Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarını sürdürürken erkek evlenmekten vazgeçti. Kararını telefonla bildiren erkek, “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Nişanın bozulmasının ardından erkek, tazminat ve hediyelerin iadesi talebiyle dava açtı. Kadın da karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Bakırköy 13’üncü Aile Mahkemesi, hediye edilen ziynetlerin bir bölümünün iadesine karar verirken, hediyelerin iadesine ilişkin talebin bir bölümünü ve tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

İlk derece mahkemesinin ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2024’te verdiği kararın ardından iki taraf da temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ise ayrıca değerlendirdi.

YARGITAY: KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ETTİ

Yargıtay, Türk Medeni Kanunu’nun 121’inci maddesine işaret ederek, nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan uygun miktarda manevi tazminat isteyebileceğini belirtti.

Kararda, nişanın bozulmasının tek başına manevi tazminat için yeterli olmadığı, ancak kişilik haklarının saldırıya uğradığının kanıtlanması halinde tazminata hükmedilebileceği kaydedildi.

Somut olayda nişanı haksız olarak bozan tarafın erkek olduğuna hükmeden Yargıtay, kararında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Erkeğin düğün günü olan bu söylemleri kadının kişilik haklarını ihlal sonucunu doğurur.”

MANEVİ TAZMİNAT KARARI BOZULDU

Yargıtay, manevi tazminatın hakkaniyete uygun, ceza niteliğine dönüşmeyecek ve zenginleşme aracı olmayacak miktarda belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerekçeyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’nin kadının manevi tazminat talebinin reddine ilişkin kararını kadın yararına bozan Yargıtay, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddetti. Kararın bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümleri ise onandı.