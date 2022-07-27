Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi
Trabzon'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten men edildi.
Trabzon merkeze bağlı Pelitli Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki bir sürücü otomobiliyle drift yaptı.
Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, güvenlik kameralarından, sürücünün Ö.K. olduğunu tespit etti. Otomobili trafikten menedilen ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza uygulandı.
Sürücünün drift yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
- Suriye'den dikkat çeken hamle
- Dolar/TL'de yeniden yeni zirve kaydedildi
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- Driftçi sürücü trafikten men edildi
- Avcılar'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Kafede 'husumet' kavgası: 1 yaralı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- Özışık 15 ay aradan sonra açıklama yaptı