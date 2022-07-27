Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:10

Trabzon merkeze bağlı Pelitli Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki bir sürücü otomobiliyle drift yaptı.

Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, güvenlik kameralarından, sürücünün Ö.K. olduğunu tespit etti. Otomobili trafikten menedilen ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza uygulandı.

Sürücünün drift yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.