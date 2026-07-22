Düğün konvoyunda feci kaza: Bariyerlere çarptı, 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi.

Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu’nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.