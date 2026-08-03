Düğün konvoyunda taşlı, sopalı ve silahlı kavga: Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damat yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan gerginlik kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, olay yerine polis, özel harekât, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı E-5 Karayolu üzerindeki Cüdeyde Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Düğün konvoyu seyir halindeyken gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı. Yol kenarında araçlarını durduran taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekât, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen bazı kişiler gözaltına alınırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

TARAFLAR ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Emniyet yetkililerinin araya girmesiyle gelin ve damat yakınlarının barıştığı, tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anları ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.