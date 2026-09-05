Cumhuriyet Gazetesi Logo
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı

5.09.2026 11:17:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı

Başkent Ankara'daki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Protokol Yolu'ndaki düğün konvoyunda makas atan ve trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan konvoy görüntülerinin incelenmesi üzerine sürücüler B.Y, B.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli sürücülere 149 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Aracının muayenesi olnmayan ve konvoyda drift attığı tespit edilen 1 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

İlgili Konular: #Trafik #sürücü