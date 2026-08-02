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Düğün salonunun yangın çıktı: Davetliler fark etmeden düğüne devam etti

Düğün salonunun yangın çıktı: Davetliler fark etmeden düğüne devam etti

2.08.2026 07:55:00
Güncellenme:
DHA
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Düğün salonunun yangın çıktı: Davetliler fark etmeden düğüne devam etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atıldığı öne sürülen havai fişekler, bitişikteki çalılık ve zeytinlik alanda yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında bazı davetlilerin alevleri fark etmeden eğlenmeyi sürdürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir açık hava düğün salonunun yakınındaki çalılık ve zeytin bahçesinde yangın çıktı. Yangının, düğün salonundan atıldığı iddia edilen havai fişeklerden kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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HAVAİ FİŞEKLER YANGINA NEDEN OLDU İDDİASI

Olay, Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Gölü çevresinde meydana geldi.

İddiaya göre açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler, salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesine düştü. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler çevredeki alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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DAVETLİLER EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

Yangın düğün salonunun hemen yanında çıkmasına rağmen bazı davetlilerin alevleri fark etmeden eğlenmeye devam ettiği görüldü.

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlgili Konular: #Yangın #hatay #düğün

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