Düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde bulunan bir salonunda yapılan düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi eline aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı.

Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.