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Düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Düğün töreninde kavga: 5 yaralı

20.08.2026 00:28:00
Güncellenme:
İHA
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Düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Adıyaman’da bir düğün töreninde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde bulunan bir salonunda yapılan düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi eline aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı.

Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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