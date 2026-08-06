Cumhuriyet Gazetesi Logo
Düğünde birbirlerine girdiler: 5 kişi yaralandı

Düğünde birbirlerine girdiler: 5 kişi yaralandı

6.08.2026 23:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Düğünde birbirlerine girdiler: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda çıkan tekmeli yumruklu kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 606. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğünde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #diyarbakır #kavga #düğün