Düğünde damada pompalı tüfek taktılar
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada damada 'pompalı tüfek' taktı. Gelinin suratı asılırken, salonda büyük alkış koptu.
İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda geçtiğimiz pazar günü, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının dünya evine girdikleri mutlu günde ilginç bir olay yaşandı.
DAMADA SİLAH TAKTILAR
İddiaya göre, takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı tüfeği damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.
GELİNİN SURATI ASILDI
Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü.
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