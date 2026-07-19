Düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrası 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.
Yemeğin tüketilmesinin ardından gece ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan yurttaşlar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
15 KİŞİ RAHATSIZLANDI
Hastanede benzer şikayetlerle başvuran kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Yapılan ilk değerlendirmelerde olaydan toplam 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ikram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği öğrenildi. Yapılacak analizlerin ardından yurttaşların rahatsızlanmasına neyin neden olduğu netlik kazanacak.