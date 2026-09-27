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Düğünde maganda kurşunu: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

27.09.2026 00:50:00
Güncellenme:
AA
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Düğünde maganda kurşunu: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izinde olduğu öğrenilen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti. Ağır yaralanan Deveci, hastanede yaşamını yitirdi.
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Konya’da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Konya’nın Emirgazi İlçesi, Demirci Mahallesi’nde yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci’ye (25) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Deveci’ye olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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