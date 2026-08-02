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Düğünde oyun havası kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Düğünde oyun havası kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

2.08.2026 08:04:00
Güncellenme:
DHA
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Düğünde oyun havası kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından düğün sona erdirildi.
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. yaralandı.

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OYUN HAVASI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların bıçak kullandığı kavgada 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B., düğündeki kişiler tarafından özel araçlarla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan olay nedeniyle düğün sona erdirildi.

BİR DAVETLİ FENALAŞTI

Kavga sırasında fenalaşan bir davetli de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #bıçaklı kavga

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