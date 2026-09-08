Düğününde takılan altınlar da incelenecek... 'Vanlı Kara Haydar' gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Tançalan'a ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında başlatıldığı bildirildi.

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatının ardından, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan'ın Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Tançalan, gece saat 03.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR DA İNCELENECEK

Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar hakkında da inceleme başlatıldı.

Altınlar başta olmak üzere söz konusu mal varlıklarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma sürecine geçildi.

MASAK İNCELEME TALEBİ ETTİ

Adli makamlar, Tançalan'ın mal varlığına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talebinde bulundu.

Mali araştırmayla, sosyal medyaya yansıyan yüksek miktardaki altınların ve inceleme kapsamındaki diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının araştırılması bekleniyor.

Tançalan'ın emniyetteki adli işlemleri devam ediyor.