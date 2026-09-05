Cumhuriyet Gazetesi Logo
Düğününün olduğu gün, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Düğününün olduğu gün, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

5.09.2026 13:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Düğününün olduğu gün, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Burdur’da düğün gününün ilk saatlerinde motosikletiyle park halindeki TIR’ın dorsesine çarpan 26 yaşındaki İsmail Arpağ hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren genç damat, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle kaza yapan İsmail Arpağ (26) hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak’ta saat 00.30 sıralarında, İsmail Arpağ yönetimindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. İsmail Arpağ yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Arpağ tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Arpağ'ın bu akşam düğünü olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden İsmail Arpağ öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede İsmail Arpağ'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İlgili Konular: #kaza #Burdur #düğün