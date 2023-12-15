'Duman05' operasyonu... 14 şüpheli gözaltına alındı!

Amasya'da düzenlenen ve "Duman05" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:26
'Duman05' operasyonu... 14 şüpheli gözaltına alındı!
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucu, 44 personelle "Duman05 Operasyonu" düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada; 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 tabanca mermisi, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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