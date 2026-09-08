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Dündar Ziya Gültekin kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kaç yaşında, nereli?

Dündar Ziya Gültekin kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kaç yaşında, nereli?

8.09.2026 13:51:00
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Haber Merkezi
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Dündar Ziya Gültekin kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olarak gündeme gelen Dündar Ziya Gültekin’in hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Dündar Ziya Gültekin hakkında merak edilenler...
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Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçiminin dördüncü tur oylaması da tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; sandıkta Üsküdar'ı kaybeden AKP, ilçe yönetimini baskı ve tehditle yeniden aldı. Dördüncü turda AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kaç yaşında, nereli?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2002 yılında AKP Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı; 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AKP Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttü. 4., 5. ve 6. dönemlerde (2012-2019) AKP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde meclis üyesi seçildi ve 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN ÖZEL HAYATI

Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

İlgili Konular: #AKP #Üsküdar Belediyesi #Dündar Ziya Gültekin

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