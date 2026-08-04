Dünya genelinde WhatsApp krizi çıktı! Milyonlarca hesap kapandı: Meta'dan açıklama geldi

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak istediklerinde büyük bir şokla karşılaştı.

Herhangi bir kural ihlali yapmadıkları halde aniden sistem dışına atılan kullanıcılara, profillerinin inceleme altına alındığı ve bu sürecin bir gün kadar sürebileceği bildirildi.

Uygulama ekranında beliren uyarı mesajında, hesap ve cihaz aktivitelerinin hizmet şartlarına uyumunun denetlendiği yazıyordu. Ancak kısa süre sonra bu devasa engelleme dalgasının, kullanıcıların bir hatasından değil, doğrudan platformun kendi güvenlik altyapısındaki bir arızadan kaynaklandığı anlaşıldı.

META CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Milyonlarca kişiyi endişelendiren bu krizin ardından WhatsApp'ın çatı şirketi Meta cephesinden beklenen açıklama gecikmedi.

Şirket yetkilileri, platformu spam mesajlardan ve kötü niyetli girişimlerden korumakla görevli otomatik denetim mekanizmalarının kontrolden çıkarak masum kullanıcıları da yanlışlıkla işaretlediğini itiraf etti.

Her zaman kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuklarını ve bu uğurda zaman zaman sistemlerin böyle hatalar yapabildiğini belirten WhatsApp sözcüsü, mağduriyet yaşayan kişilerin yeniden iletişim kurabilmesi için çözüm sürecini hızlıca başlattıklarını ifade etti.

Şirket mühendisleri, haksız yere kilitlenen profilleri tespit edip yeniden erişime açmak amacıyla kapsamlı bir sistem güncellemesi yürütüyor.