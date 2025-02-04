Dünya Kick Boks Şampiyonu'nun yumrukladığı cami görevlisi yüz felci geçirdi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:01

Yenidoğan Mahallesi’ndeki caminin tuvaletine giren Özden, iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Durumu fark eden Osman Amaç, Özden’i uyarınca tartışma çıkmadı, ancak Özden tepki göstermeye devam etti. O sırada ezanın okunmasıyla Amaç, cemaatle birlikte namaz kılmaya gitti.

ÇENESİ KIRILDI, YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Yaklaşık 45 dakika sonra camiden çıkan Osman Amaç, Özden’in saldırısına uğradı. Gardını alan Özden, Amaç’ı yere yatırarak yumrukladı. Ayakkabı çekeceği ile kendini korumaya çalışan Amaç, caminin içine girse de saldırı devam etti. Cemaatin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Hastaneye kaldırılan Amaç’ın çenesinin kırıldığı ve yüzünün sol tarafında kısmi felç oluştuğu tespit edildi. Ameliyata alınan ve platin takılan Amaç, 4 gün hastanede kaldı.

BOKSÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Osman Amaç, emniyete giderek Yavuz Özden hakkında şikayette bulundu. Olayın ardından boksör Özden’in tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu.