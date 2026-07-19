Dünya Kupası finali öncesi 'yasadışı bahis' operasyonu: 6 binden fazla hesaba bloke kondu, 23 kişiye yakalama kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gürlek şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 19, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FİFA Dünya Kupası organizasyonu içinde bulunduğumuz 2026 yılı içerisinde planlanmış ve 19.07.2026 tarihinde yapılan final maçı ile nihayet bulmuştur. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılı içerisinde yapılan FİFA Dünya Kupasında bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda da bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube Ekipleriyle yapılan istişarede bu hususlar dikkate alınarak en yüksek hacmin meydana geleceği maç olan final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Ekonomik bir suç olan " yasa dışı bahis " suçunda asıl hedefin kamunun uğrağı zararın telafisi ve toplumsal düzenin tekamülü olduğu gözetilerek, kolluk tarafından yapılan teknik ve saha araştırmaları neticesinde söz konusu suçta kullanılan 6314 banka hesabı tespit edilmiş olup, yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun dolduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke konulması maksadıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasadışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 DIŞ FİNANS EVİNE ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Bahsi geçen 'dış finans evlerinin' hesap kullandıranların telefonlarının, kartlarını ve fiziki paralarının olduğu evler olduğu bildirildi.