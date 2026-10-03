Dünya’nın öbür ucunu gösteren site: Ayağınızın tam altında ne var?

Bulunduğunuz noktadan Dünya’nın merkezine doğru düz bir tünel açılması halinde gezegenin diğer tarafında hangi noktaya ulaşılacağını gösteren ThroughEarth.com, kullanıcıların seçtiği konumun antipodunu hesaplıyor.

İki nokta arasındaki Dünya’nın içinden geçen doğrusal mesafe yaklaşık 12 bin 742 kilometre olarak hesaplanıyor.

CHIP'te yer alan habere göre, site, sonucu harita üzerinde göstermenin yanı sıra Dünya’nın içinden geçen hayali yolculuğu da animasyonla görselleştiriyor. Animasyonda yer kabuğu, manto ve çekirdeğin ardından gezegenin diğer tarafına ulaşan güzergah gösteriliyor.

ThroughEarth ayrıca Dünya’nın iç yapısı, yolculuk sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklar ve söz konusu mesafenin serbest düşüşle ne kadar sürebileceği gibi bilgileri de kullanıcılarla paylaşıyor.

Projenin yaratıcısı Martin Krpelan, sitenin ortaya çıkış fikrinin çocuklarıyla oyun parkında yaptığı bir konuşmaya dayandığını belirtiyor. Krpelan'ın aktardığına göre “Yeri dümdüz kazabilseydik nereden çıkardık?” sorusu daha sonra ThroughEarth projesine dönüştü.

KARŞI NOKTA ÇOĞUNLUKLA OKYANUSA DENK GELİYOR

Dünya üzerindeki kara parçalarının önemli bölümünün tam karşısında başka bir kara parçası bulunmuyor.

Örneğin Kuzey Amerika’dan Dünya’nın merkezine doğru ilerlemek Çin’e ulaştırmıyor. Los Angeles’ın antipodu Hint Okyanusu’nda, en yakın kara parçasından yaklaşık 1.530 kilometre uzakta bulunuyor.

Londra’nın tam karşı noktası ise Yeni Zelanda’dan yaklaşık 740 kilometre uzaklıktaki Güney Pasifik’te yer alıyor.

Şanghay’ın karşısındaki kara parçasına ulaşmak için ise başlangıç noktasının Arjantin’de bulunması gerekiyor.

Dünya yüzeyinin büyük bölümünün sularla kaplı olması nedeniyle kara alanlarının yalnızca yaklaşık yüzde 15’inin karşısında başka bir kara parçası bulunuyor. Bu nedenle karadan başlatılan hayali bir yolculuğun sonunda çoğunlukla okyanusa ulaşılıyor.

ANTIPOD HESABI NASIL YAPILIYOR?

ThroughEarth, harita verilerinde Natural Earth kaynaklarından ve NASA’nın Blue Marble görüntülerinden yararlanıyor.

Bir noktanın antipodunu hesaplamak için enlem değeri karşı yarımküreye taşınıyor. Kuzeyde bulunan bir nokta aynı dereceyle güneye, güneyde bulunan bir nokta ise kuzeye aktarılıyor.

Boylam değerine ise 180 derece ekleniyor veya çıkarılıyor ve sonuç -180 ile 180 derece arasındaki değere dönüştürülüyor.

Site, bu hesaplamanın ardından iki noktanın coğrafi özelliklerini inceleyerek karşı noktanın kara mı yoksa deniz mi olduğunu belirliyor.

DÜNYA’NIN İÇİNDEN GEÇEN TÜNEL MÜMKÜN MÜ?

Dünya’nın içinden geçen böyle bir yolculuk mevcut teknolojiyle mümkün değil.

İnsanlar tarafından bugüne kadar açılan en derin sondaj olan Rusya’daki Kola Süper Derin Sondajı yaklaşık 12 bin 263 metre derinliğe ulaştı.

Bu derinlik, Dünya’nın merkezine olan mesafenin yalnızca yüzde 0,2’sine karşılık geliyor.

Dünya’nın merkezine ulaşmak veya gezegeni baştan sona geçen bir tünel açmak mevcut teknolojik imkanlarla mümkün görünmüyor. ThroughEarth ise aynı hesaplamayı dijital ortamda yaparak kullanıcıların Dünya üzerindeki karşı noktalarını birkaç saniye içinde görmesini sağlıyor.